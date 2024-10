Gemischte Börsenlage: DAX schwächelt, S&P 500 mit leichtem Plus

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes weltweit eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 19.489,82 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,23%. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der bei 27.100,34 Punkten um 1,01% nachgibt. Auch der SDAX kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und fällt um 0,72% auf 13.795,67 Punkte. Der TecDAX zeigt sich mit einem minimalen Rückgang von 0,11% auf 3.416,90 Punkte etwas stabiler. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzeichnet der Dow Jones ebenfalls Verluste und steht bei 42.304,15 Punkten, was einem Minus von 0,28% entspricht. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 leicht zulegen und notiert bei 5.835,78 Punkten, was einem Plus von 0,12% entspricht. Insgesamt zeigt sich ein durchwachsenes Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere die deutschen Indizes heute unter Druck stehen, während der S&P 500 als einziger der betrachteten Indizes einen leichten Anstieg verzeichnet.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von adidas mit einem Anstieg von 3,13%.Daimler Truck Holding folgt mit einem Zuwachs von 1,16%, während Siemens Energy um 0,71% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Volkswagen (VW) Vz führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3,44%, gefolgt von Porsche Holding SE mit -3,30% und Bayer , das um 2,18% fiel.Im MDAX stechen AIXTRON mit 2,97% und TRATON mit 1,83% hervor. Delivery Hero konnte ebenfalls um 1,44% zulegen.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls eine besorgniserregende Entwicklung, angeführt von Deutsche Lufthansa mit einem Rückgang von 5,04%. HYPOPORT und Nordex folgen mit -3,92% bzw. -2,85%.Im SDAX sind Evotec mit 2,62% und PVA TePla mit 1,97% die Spitzenreiter. CECONOMY verzeichnet einen Anstieg von 1,48%.Die Flopwerte im SDAX sind PATRIZIA mit -3,26%, AUTO1 Group mit -3,46% und Deutsche Pfandbriefbank, die um 3,96% fiel.AIXTRON und Evotec führen auch im TecDAX die Liste der Topwerte an, mit 2,97% bzw. 2,62%. Eckert & Ziegler konnte um 1,48% zulegen.Die TecDAX-Flopwerte umfassen 1&1 mit -2,52%, SILTRONIC AG mit -2,83% und Nordex, das ebenfalls mit -2,85% in den negativen Bereich rutschte.Im Dow Jones sind Boeing mit 2,98% und Salesforce mit 1,75% die stärksten Performer. Cisco Systems konnte um 1,10% zulegen.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Chevron Corporation mit -1,16% angeführt, gefolgt von Coca-Cola mit -1,32% und The Home Depot, das um 1,68% fiel.Im S&P 500 hebt sich Cadence Design Systems mit einem beeindruckenden Anstieg von 12,46% hervor, gefolgt von F5 mit 10,53% und Incyte mit 10,06%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen erhebliche Rückgänge, angeführt von Builders Firstsource mit -7,52%. PayPal und Weyerhaeuser folgen mit -4,12% bzw. -4,05%.