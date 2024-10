Leichte Kursverluste

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag nach einem positiven Start im Verlauf ins Minus gedreht und mit leichten Verlusten geschlossen. Nach Handelsende stand der Leitindex ATX 0,34 Prozent tiefer bei 3.592,23 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,35 Prozent auf 1.789,56 Punkte. Auch im europäischen Börsenumfeld ging es nach unten.

Am Dienstag gab es einige Nachrichten zu Unternehmen und auch die international laufende Berichtsaison war am Markt zu spüren. So hat bereits in der Früh die OMV Zahlen bekanntgegeben. Der teilstaatliche Öl-, Gas- und Chemiekonzern machte im dritten Quartal deutlich weniger Umsatz und Gewinn als ein Jahr zuvor. Der Umsatz ging um neun Prozent zurück. Die OMV-Aktie stieg 1,4 Prozent an die ATX-Spitze.