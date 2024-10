Erneut Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag ihre jüngsten Verluste etwas ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,31 Prozent auf 110,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 4,33 Prozent.

Gemischt ausgefallene US-Konjunkturdaten bewegten den Anleihenmarkt nur kurz. So hat sich die Stimmung der Verbraucher im Oktober unerwartet stark aufgehellt und den besten Wert seit Beginn des Jahres erreicht. Allerdings sank im August die Zahl der offenen Stellen spürbar, was auf eine Abkühlung am Arbeitsmarkt hindeutet. Laut Volkswirt Bradley Wunders von Capital Economics hat sich der Job-Markt eher normalisiert als rapide verschlechtert./la/he