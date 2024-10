Fabian Rucker, Ex-Google European Hypergrowth Leader, schließt sich der Unternehmensberatung Blue Ridge Partners an

Globales Beratungsunternehmen verstärkt sein europäisches Führungsteam im Rahmen seiner kontinuierlichen Wachstumsstrategie

FRANKFURT, Deutschland, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Blue Ridge Partners freut sich, die Ernennung von Fabian Rucker zum Managing Director bekannt zu geben. Fabian tritt dem Führungsteam des Unternehmens nach einer beeindruckenden 12-jährigen Tätigkeit bei Google Ads und Google Cloud bei, wo er als COO und CSO für die kommerziellen Aktivitäten in Nordeuropa (DACH, CEE und die nordischen Länder) verantwortlich war. In dieser Funktion war er maßgeblich an Googles marktführendem Wachstum und operativem Erfolg in mehreren Regionen beteiligt.