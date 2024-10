Mindestlohn in Großbritannien steigt deutlich Der Mindestlohn in Großbritannien steigt deutlich. Der sogenannte National Living Wage wird zum April 2025 von derzeit 11,44 Pfund auf 12,21 Pfund (14,69 Euro) erhöht, wie das Finanzministerium in London mitteilte. Das sei ein Plus von 6,7 Prozent …