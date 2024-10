Alphabet zerschmettert Erwartungen – Anleger aus dem Häuschen!

Das Unternehmen stand vor der Herausforderung, zu beweisen, dass die milliardenschweren Investitionen in die Technologie gerechtfertigt sind und wie von Anlegern erhofft zu einer Wachstumsbeschleunigung führen . Diesen Test konnte der Konzern mit seinen am Abend präsentierten Quartalszahlen erfolgreich bestehen.

Mit Alphabet hat am Dienstag der erste US-Mega-Cap und Magnificent-Seven-Wert. der im Zentrum der anhaltenden Euphorie um Künstliche Intelligenz steht, seinen Geschäftsbericht vorgelegt.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 auf ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Davon könnten nach dem Sensationserfolg von Nvidia vor allem Titel aus der zweiten Reihe profitieren. Welche das sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Alphabet präsentiert Earnings Smasher

Dem Unternehmen ist mit einem Umsatz um 2,05 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen ein klassischer Earnings Smasher, also das Zerschmettern der Schätzungen, gelungen. Alphabet zeigte mit einem Plus von 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal ein sehr starkes Wachstum.

Insgesamt belief sich der Konzernerlös auf 88,3 Milliarden US-Dollar, während Analysten im Schnitt nur 86,05 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten. Die Wachstumsrate war innerhalb der vergangenen zwei Jahre die zweithöchste.

Auch der Gewinn wusste mit 2,12 US-Dollar pro Anteilsschein zu überzeugen. Damit gelang Alphabet ein Ergebnis um 27 Cent über der Marktprognose sowie ein Ertrag 37 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 26,3 Milliarden US-Dollar, nach 19,7 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor. Dieser Anstieg ist nicht allein auf den gesteigerten Umsatz, sondern auch eine günstige Margenentwicklung zurückzuführen. Die operative Marge kletterte um 4 Prozentpunkte auf 32 Prozent.

Cloud-Wachstum zieht deutlich an

Gewachsen ist der Internetriese in all seinen Geschäftsbereichen. Ein unverändert starkes Werbegeschäft führte zu einem Anstieg der Erlöse um 13 Prozent bei der Google-Suche und auf dem Video-Streaming-Portal YouTube. Auch aus Daten- und Streaming-Abonnements erzielte Erlöse fallen in dieses Segment.

Dort, wo Anleger ein besonders dynamisches Wachstum sehen wollten, konnte Alphabet es ihnen präsentieren. In der Cloud legte der Umsatz um 35 Prozent zu und steuerte so 11,4 Milliarden US-Dollar zum Konzernergebnis bei. Das schließt auch durch KI und KI-Infrastruktur generierte Erlöse ein.

Hinweis: Mehr zum Ausblick auf das kommende Quartal, die Kursreaktion der Aktie sowie eine Einschätzung der wallstreetONLINE-Redaktion lesen Sie in Kürze! Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Halloween-Deal: Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro.

*zzgl. marktüblicher Spreads und Fremdkosten Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren.