Gold neues Allzeithoch, Zinsen steigen - alle wetten auf Trump!

Die Finanzmärkte sind weiter dabei, einen Sieg von Donald Trump einzupreisen: Gold steigt wieder auf ein neues Allzeithoch, Bitcoin steigt, auch die Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter trotz heute katastrophal schwacher Daten vom US-Arbeitsmarkt (JOLTs). All das folgt der Logik: wenn "The Donald" wieder am Ruder ist, schiessen die Defizite und die Inflation wieder nach oben - hier fungiert Gold als sicherer Hafen und die Kapitalmarkt-Zinsen als Gegenspieler. Und der Dax? Wenn Trump wieder ins Weiße Haus einziehen sollte, dürfte es ungemütlich werden für deutsche Unternehmen (Zölle). Heute der deutsche Leitindex etwas schwächer - er folgt damit weitgehend dem Dow Jones (heute viele schwache Unternehmensergebnisse aus dem Dow). Stark heute dagegen die Tech-Werte im Nasdaq - vor den Zahlen von Google und AMD (letztere wichtig für KI-Euphorie)..

