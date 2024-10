Apple, Amazon, Meta und Microsoft – ab Mittwoch geht's um Alles!

Hinweis der Redaktion: Eine dramatischere Zuspitzung als in den kommenden zwei Wochen kann es am Aktienmarkt kaum geben! Nicht nur steht mit fünf der sieben Magnificent-Seven-Unternehmen der Höhepunkt der US-Quartalssaison bevor, mit den US-Wahlen und dem Fed-Leitzinsentscheid stehen außerdem gleich zwei weitere Risiko- und Volatilitätsevents an – und das mit einem Gesamtmarkt, der einerseits in unmittelbarer Schlagdistanz zu seinen bisherigen Allzeithochs notiert, der einigen Experten andererseits aber inzwischen als überbewertet gilt.

Damit Sie hier den Überblick behalten, wird das Earnings Preview in den beiden kommenden Wochen jeweils zweigeteilt sein – allein in den kommenden Tagen berichten fast 800 US-Unternehmen ihre Geschäftszahlen. Daraus stellen wir Ihnen wieder nicht fünf, sondern gleich zehn vor.

Mittwoch, 30. Oktober: Meta Platforms

Der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp ist einer der größten Investoren, wenn es um den Aufbau einer KI-Infrastruktur geht. Experten vermuten, dass Meta Platforms bereits einen zweistelligen Milliardenbetrag in die KI-Beschleuniger von Nvidia gesteckt hat – hauptsächlich, um sein Sprachmodell Llama zu trainieren, aber auch, um beispielsweise das Targeting von Werbeanzeigen und Inhalten auf seinen Plattformen zu verbessern.

Ob und wie sich diese Investitionen auszahlen werden, ist noch ungewiss. Ähnlich wie Alphabet steht das Unternehmen daher in der Pflicht, hierüber Klarheit zu schaffen. Andernfalls könnten Investoren der Aktie erneut den Rücken kehren – ähnlich wie sie das bereits 2022 aufgrund der aus dem Ruder gelaufenen Entwicklungskosten für das Metaverse getan haben.

Darüber hinaus dürfte der US-Wahlkampf dem Unternehmen eine Sonderkonjunktur beschert haben. In Kombination mit den noch immer recht robusten Verbraucherausgaben dürfte das zu hohen Werbeerlösen und einem guten Geschäftsergebnis geführt haben.

Analysten rechnen gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem Wachstum von 18,0 Prozent und einem Umsatz in Höhe von 40,3 Milliarden US-Dollar. Daraus, so die Schätzungen, soll ein Gewinn von 5,27 US-Dollar je Aktie erzielt worden sein – ein Anstieg in ähnlicher Größenordnung.

Eine Mehrheit der Händler am Optionsmarkt ist von steigenden Kursen überzeugt. Einer Call-Quote von 58,2 Prozent steht ein Put-Anteil von 41,8 Prozent gegenüber. Für die Aktie ist eine Kursbewegung um 8,3 Prozent eingepreist, das ist ein für die Aktie durchschnittlicher Wert. In vier der vergangenen sechs Fälle ging es nach den Zahlen bergauf.

Mittwoch, 30. Oktober: Microsoft

Der Softwarekonzern ist neben Meta Platforms der zweite, ganz große KI-Investor – außerdem gehören Microsoft rund die Hälfe aller Anteile an OpenAI, das mit dem kommerziellen Durchbruch von ChatGPT einer der Auslöser des Hypes um Künstliche Intelligenz ist. Angesichts der hohen Kapitalausgaben werden Investoren auch hier genau darauf achten, wie die Monetarisierung der Technologie voranschreitet.

Mit Copilot hat Microsoft einen KI-Assistenten geschafften, der Alltagsaufgaben erleichtern soll. Hierfür verlangt das Unternehmen Abonnementgebühren. Die Anzahl der User, die der Softwareriese für seinen Assistenten begeistern konnte, dürfte daher zu einer für die Kursreaktion entscheidenden Stellschraube werden. Daneben dürfte Cloud-Tochter Azure die gewohnt hohe Aufmerksamkeit erhalten.

Die Hürde für einen Earnings-Beat ist durchaus hoch, denn Experten erwarten gegenüber dem Vorjahresquartal ein Umsatzwachstum von 14,2 Prozent auf rund 64,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn soll mit 3,10 US-Dollar pro Aktie aber nur um 3,5 Prozent höher ausfallen – eine Folge der milliardenschweren Investitionsausgaben. Sollte Microsoft unter den Gewinnerwartungen liegen, könnte es für die hochbewertete Aktie sehr ungemütlich werden.

Angesichts dessen, was für Microsoft am Mittwochabend auf dem Spiel steht, sind Anleger vorab recht gelassen. Mit 4,8 Prozent ist eine leicht unterdurchschnittliche Kursreaktion eingepreist, während gleichzeitig 59,0 Prozent aller am Freitag auslaufenden Optionskontrakte auf der Long-Seite gehandelt werden. Nur 4,1 Prozent der Händler sichern sich derzeit gegen fallende Kurse ab.

Donnerstag, 31. Oktober: Amazon

E-Commerce-Riese Amazon investiert ebenfalls kräftig in Künstliche Intelligenz. Auch hier dürften Anleger daher gespannt auf Hinweise warten, wie sich diese auszahlen. Entscheidend für die Kursreaktion könnten jedoch zwei andere Entwicklungen werden. Erstens die Erlöse aus dem traditionellen Online-Geschäft. Die nämlich dürften auch zum Stimmungsbarometer für die US-Verbraucherinnen und -Verbraucher werden, die ihr knappes Geld immer selektiver ausgeben.

Und zweitens setzt Amazon für eine Steigerung seiner Gewinne stark auf Werbeerlöse. Kunden des Unternehmens haben die Möglichkeit, ihre Produkte gegen Zahlung priorisiert anzeigen und einblenden zu lassen. Diese Bemühungen hat der Konzern in den vergangenen Quartalen stark intensiviert.

Ebenfalls spannend dürften die Pläne zum Frontalangriff auf PDD und seine Shopping-App Temu werden – Amazon hatte nämlich angekündigt, ins sogenannte Drop-Shipping einsteigen und eine eigene Plattform hierfür aufbauen zu wollen. Das allerdings wird auch eine direkte Konkurrenz zu den vielen auf dem Amazon Marketplace vertretenen Verkäuferinnen und Verkäufern bedeuten.

Im abgelaufenen Quartal hatte das Unternehmen eine vergleichsweise konservative Prognose abgegeben. Analysten erwarten nichtsdestotrotz ein Umsatzwachstum von knapp 10 Prozent auf 157,3 Milliarden US-Dollar. Der pro Aktie erzielte Gewinn wird auf 1,14 US-Dollar geschätzt, was gegenüber dem Stand vor einem Jahr eine Steigerung um 20 Cent bedeuten würde.

Mit einem Call-Anteil von 66,1 Prozent rechnen Optionshändler mit überwältigender Mehrheit damit, dass Amazon die Erwartungen übertreffen und sich die Aktie nach den Zahlen verteuern wird. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 6,8 Prozent, das ist ein Wert etwas unter dem Durchschnitt der vergangenen Quartale.

Donnerstag, 31. Oktober: Apple

Wie seine Konkurrenten Alphabet und Microsoft steht auch Apple im Zentrum des KI-Booms. Angesichts der inzwischen monatelangen Diskussion um die Verkaufszahlen der neuen iPhone-Generation werden aber die aus den Hardware-Verkäufen erzielten Erlösen die überragende Rolle spielen.

Hier war die Indizienlage zuletzt gemischt. Einige Datenpunkte legen eine schwache Nachfrage nahe, während sich die Geschäfte in China besser als abzusehen entwickelt haben könnten. Ob der wichtige Wachstumsmarkt Indien seine Versprechungen einlösen kann, dürfe ebenfalls im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.

Die Fokussierung auf die Hardware-Verkäufe legt allerdings auch ein Problem des Unternehmens offen: Es fehlt derzeit an anderen Produkten und Innovationen, die sich zum neuen, dem iPhone vergleichbaren Wachstumstreiber entwickeln könnten. Ein solcher ist mit Blick auf die kaum noch vertretende Bewertung der Aktie aber dringend nötig.

Die Frage nach neuem Wachstum drängt sich aber auch deshalb immer stärker auf, da Apple hier bereits seit zweieinhalb Jahren auf der Stelle tritt. Die mit 94,3 Milliarden US-Dollar geschätzten Erlöse fallen kaum höher aus als die im vergangenen oder vorvergangenen Jahr. Auch beim pro Aktie erwarteten Gewinn von 1,53 US-Dollar ist kaum eine Verbesserung zu erwarten – insbesondere, wenn die Aktienrückkäufe der vergangenen Quartale berücksichtigt werden.

Ungeachtet aller Unklarheiten über die iPhone-Verkaufszahlen ist mit einer Call-Quote von 60,3 Prozent eine Mehrheit der Optionshändler bereit, auf steigende Kurse zu wetten. Nur 39,7 Prozent der am Freitag verfallenden Kontrakte liegen auf der Short-Seite – was auch daran liegen dürfte, dass Apple in vier der vergangenen sechs Quartale zulegen konnte. Impliziert ist eine Kursreaktion in Höhe von 3,9 Prozent.

Freitag, 01. November: Chevron / Exxon Mobil

Mit den Zahlen von Chevron und Exxon Mobil präsentieren am kommenden Freitag die zwei größten US-Ölmultis gleichzeitig ihre Zahlen. Die stehen ganz im Zeichen der in den vergangenen 12 Monaten schwierigen Preisentwicklung des schwarzen Goldes.

Einerseits führen die Spannungen im Nahen und Mittleren Osten sowie die faktische Blockade des Roten Meeres zu einem Risikoaufschlag. Andererseits steht der Ölpreis aufgrund der Nachfrageschwäche aus dem Reich der Mitte sowie internen Streitigkeiten zwischen den OPEC-Staaten unter Druck – Saudi-Arabien könnte ausscheren und seine Produktionsmenge demnächst stark anheben, um so einen Verdrängungswettbewerb auszulösen.

Für ein starkes Abschneiden der beiden Unternehmen dürfte in den zurückliegenden Monaten daher auch entscheidend gewesen sein, wie gut die Konzerne darin gewesen sind, sich gegen die anhaltenden Preisschwankungen abzusichern.

Bei Chevron wird ein Erlös in Höhe von 49,04 Milliarden US-Dollar und ein Ertrag von 2,43 US-Dollar je Aktie erwartet. Von Exxon versprechen sich Analysten hingegen einen Umsatz von 89,7 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn von 1,89 US-Dollar je Anteilsschein. In beiden Fällen ist mit Ergebnissen unter dem Vorjahresniveau zu rechnen, was den anhaltenden Kursrückgang des Ölpreises widerspiegelt.

Sowohl für Chevron als auch für Exxon Mobil sind mit 3,5 und 3,2 Prozent deutlich überdurchschnittliche Kursreaktionen eingepreist. Ölwerte gelten üblicherweise als sehr volatilitätsarm, sodass die implizierten Bewegungen in den vergangenen Quartalen eher im Bereich von 2 Prozent lagen – das drückt eine hohe Unsicherheit gegenüber den Geschäftsberichten aus. In der Verteilung der Optionskontrakte schlägt sich das allerdings nicht nieder, denn während der Call-Anteil für Chevron bei 58,5 Prozent liegt, beträgt er bei Exxon sogar 73,9 Prozent. Das ist ein Zeichen dafür, dass hier vor allem auf "besser, als befürchtete" Zahlen gewettet wird.

