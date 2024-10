ROUNDUP/Katar Gespräche über Gaza-Waffenruhe gehen weiter Die Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas werden nach Angaben aus Katar in "Doha, Kairo und in europäischen Hauptstädten" fortgesetzt. Der Sprecher des Außenministeriums in Katar, Madschid …