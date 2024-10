MICROPORT MEDBOT'S TOUMAI ENDOSKOPISCHES CHIRURGISCHES ROBOTERSYSTEM SCHLIESST MEHRERE WEGWEISENDE ROBOTER-TELECHIRURGISCHE FÄLLE IN SUB-SAHARA AFRIKA IN DER REPUBLIK ANGOLA AB

SHANGHAI, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ – 24. Oktober 2024, MicroPort MedBotTM (HKSE:2252) gab bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich 6 robotergestützte laparoskopische radikale Prostatektomieverfahren in der Republik Angola durchgeführt hat. Die chirurgischen Eingriffe wurden von Dr. Vipul Patel, einem für seine Beiträge zur robotergestützten Chirurgie weltweit anerkannten urologischen Chirurgen und einem der erfahrensten robotergestützten Chirurgen der Welt, der persönlich über 18.000 robotergestützte Prostatektomien durchgeführt hat, und seinem Operationsteam im Global Robotics Institute von AdVent Health in Celebration, Florida, in den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Die urologischen Eingriffe wurden im Complexo Hospitalar de Doenças Cardio-Pulmonar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento (Cardeal) durchgeführt, das sich in der Stadt Luanda befindet und als nationales Referenzzentrum für das Gesundheitswesen in Angola eingerichtet wurde.

Von diesen 6 erfolgreichen chirurgischen Fällen wurden zwei zum ersten Mal in der Region Subsahara-Afrika per Ferndiagnose mit Hilfe von ToumaiTM durchgeführt. Die robotergestützte Telechirurgie, auch Fernchirurgie genannt, ist ein chirurgisches Verfahren, bei dem ein Chirurg einen Patienten mit Hilfe eines Roboters und eines Telekommunikationsnetzes aus der Ferne operiert. Die Verbindung zwischen der Master-Konsole und der Remote-Konsole erfolgte ausschließlich über die Telechirurgie-Konsole von ToumaiTM und das interne Telekommunikationsnetz von Cardeal. Die gesamte Latenzzeit zwischen dem Master- und den Remote-Systemen für diese robotergestützten chirurgischen Fälle betrug weniger als 6 Millisekunden.

„Mein Team kam nach Angola, um dem Land aus einem großen humanitären Grund zu helfen. Das Potenzial der Robotik, der Fernchirurgie und der Ausbildung ist die Zukunft der Gesundheitsversorgung für Länder wie Angola", sagte Dr. Vipul Patel. „Indem wir in der Lage sind, aus der Ferne zu operieren, haben wir zum ersten Mal in Afrika den möglichen Weg für zukünftige humanitäre Erfolge aufgezeigt. Heute hat unser gesamtes Team sein Konzept unter Beweis gestellt, wir müssen in Zukunft vorsichtig und sicher vorgehen."