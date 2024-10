Quartalszahlen am Mittwoch 636 Prozent Plus: Die Aktie des Jahres am Mittwoch mit neuen Earnings Carvana, die größte US-Onlineplattform für Gebrauchtwagen, legt am Mittwoch frische Zahlen vor. Die Aktie hat in diesem Jahr eine Rallye hingelegt, die jeden Tech-Konzern in den Schatten stellt.