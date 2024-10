UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die Erlöskennziffern im dritten Quartal des französischen Industriekonzerns seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass das Management die operativen Margen nun "für das gesamte Jahr steigend" erwarte statt wie bisher "prozentual zweistellig für die zweite Jahreshälfte und das Gesamtjahr". Zudem dürften sich die produzierten Mengen auf dem Weg in das Jahr 2025 allmählich erholen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2024 / 19:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2024 / 19:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 82,42EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2024, 22:32 Uhr) gehandelt.



