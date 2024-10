Usbekistans Wahl bestätigt liberale Reformagenda für eine weitere Amtszeit

Partei Allgemein Prozentsatz der Stimmen Sitze nach Parteiliste Sitze nach Wahlkreisen Gesamtzahl der Sitze Veränderung seit der letzten Wahl Liberaldemokratische Partei 42.7 %. 26 38 64 +11 Demokratische Partei der nationalen Wiedergeburt 19.3 %. 14 15 29 -7 Sozialdemokratische Partei der Gerechtigkeit 14 % 12 9 21 -3 Demokratische Volkspartei 13.3 %. 13 7 20 -2 Ökologische Partei 10.7 %. 10 6 16 +1

Bei der Wahl am Wochenende wurde zum ersten Mal in Usbekistan eine Parlamentswahl nach einem hybriden Modell durchgeführt, das dem deutschen ähnelt, bei dem die Hälfte der 150 Sitze nach dem Mehrheitswahlrecht in den Wahlkreisen gewählt wird. Die andere Hälfte der Sitze wird nach dem Verhältniswahlrecht über nationale Parteilisten vergeben, für die alle teilnehmenden Parteien die 7 %-Hürde überschritten haben.

Auf einer Konferenz in der vergangenen Woche stellte Senator Sodyq Safoyev, ehemaliger Außenminister und jetzt stellvertretender Vorsitzender des usbekischen Oberhauses, diesen Wandel in einen Zusammenhang und zog eine direkte Verbindung zwischen Wahlreformen und Rechenschaftspflicht, womit er einen Gedanken aufgriff, der zu einem Wahrzeichen der Amtszeit von Mirzoyoyev geworden ist: Die öffentliche Verwaltung dient der Öffentlichkeit und nicht umgekehrt. „Das Wahlrecht wurde geändert, und zum ersten Mal haben wir ein gemischtes Verhältnis- und Mehrheitswahlsystem. Das bedeutet, dass die politischen Parteien ihre Positionen, ihren Glauben und ihre Slogans klarer definieren und einen Weg zu den Herzen und Köpfen ihrer Wähler finden müssen. Es wird entscheidend sein, Vertrauen zwischen der Öffentlichkeit und der Regierung zu schaffen, und das kann nur durch freie und faire Wahlen erreicht werden."

