ORTUR stellt den H20 Lasergravierer mit fortschrittlichen visuellen Algorithmen und Sicherheitsfunktionen vor

NEW YORK, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- ORTUR kündigt die Markteinführung des H20 an, einen vielseitigen Lasergravierer, der für professionelle Gravierer und Heimwerker entwickelt wurde. Der H20 eignet sich für eine Vielzahl von Gravur- und Schneideanwendungen und kombiniert fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlichen Funktionen, die sich für Nutzer mit unterschiedlichen Fertigkeiten eignen.

Der ORTUR H20 zeichnet sich durch seine abnehmbare Gehäusestruktur aus, die eine individuelle Anpassung an spezifische Projektanforderungen ermöglicht und die Funktionalität und den Komfort erhöht. Die Maschine verfügt über eine integrierte Beleuchtung, einen Not-Aus-Schalter und ein Rauchabzugssystem, um eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen. Außerdem kann die eingebaute elektrische Hebebühne an unterschiedliche Höhen von Gravierobjekten angepasst werden, was die Vielseitigkeit weiter erhöht.