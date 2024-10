GIPHY arbeitet mit TikTok zusammen, um GIF-Empfehlungen in neuen Direktnachrichten zu ermöglichen

Durch die direkte Integration der API von GIPHY in die Messaging-Plattform von TikTok wird die Partnerschaft der beiden Unternehmen ausgebaut, um der großen Nutzerbasis von TikTok kreative neue Funktionen zu bieten und den Zugang zum perfekten GIF zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit wird der TikTok-Community eine nahtlose und personalisierte Möglichkeit bieten, sich in Chats auszudrücken, indem die umfangreiche und kuratierte Bibliothek von GIPHY genutzt wird.

NEW YORK, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- GIPHY, die weltweit größte Bibliothek von GIFs und Stickern, geht eine Partnerschaft mit TikTok ein, dem führenden Anbieter von mobilen Kurzvideos, um das Direct-Messaging-Erlebnis der Plattform durch KI-gestützte GIF-Empfehlungen zu verbessern. GIPHY ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die hochwertige kreative Inhalte für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen anbietet.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit TikTok zu vertiefen und die Leistungsfähigkeit von GIPHY in ihr Direct-Messaging-Erlebnis einzubringen", sagt Jason Stein, leitender Vizepräsident für Geschäfts- und Unternehmensentwicklung bei GIPHY. „Diese Integration stellt eine dynamische Konvergenz von Selbstausdruck und kreativer Kommunikation dar, die die lebendige TikTok-Community auf authentische und ansprechende Weise weiter verbinden wird."

Top-Highlights:

KI-gestützte GIF-Empfehlungen: Die spezialisierte Empfehlungsmaschine von TikTok schlägt algorithmisch relevante GIFs aus der GIPHY-Bibliothek vor, um die Kommunikation ansprechender und ausdrucksstärker zu gestalten.

Die spezialisierte Empfehlungsmaschine von TikTok schlägt algorithmisch relevante GIFs aus der GIPHY-Bibliothek vor, um die Kommunikation ansprechender und ausdrucksstärker zu gestalten. Verbessertes Benutzererlebnis: TikTok-Nutzer werden eine nahtlose und intuitive Möglichkeit haben, relevante GIFs in ihren Direktnachrichten zu entdecken und zu teilen.

TikTok-Nutzer werden eine nahtlose und intuitive Möglichkeit haben, relevante GIFs in ihren Direktnachrichten zu entdecken und zu teilen. Zeitplan für die Einführung: Die neue Direktnachrichtenfunktion mit GIPHY-Integration wird voraussichtlich Ende des vierten Quartals oder Anfang des ersten Quartals auf den Markt kommen, je nach Entwicklung und Tests.

Derzeit sind die Inhalte von GIPHY auf fast allen wichtigen sozialen und Messaging-Plattformen verfügbar, was die Kreativität der Menschen auf der ganzen Welt steigert. „Die Ergänzung der Direktnachrichtenfunktion von TikTok durch die ansprechenden Inhalte von GIPHY stärkt das bestehende Angebot der Plattform und schafft gleichzeitig noch mehr spannende Möglichkeiten für die kreative Community von TikTok, miteinander in Kontakt zu treten", so Franklin Ramirez, Leiter für globale Partnerschaften bei TikTok. „Wir freuen uns darauf, weitere Möglichkeiten zu erkunden, wie unsere Partnerschaft mit Giphy das Erlebnis auf der TikTok-Plattform verbessern kann."

