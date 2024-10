Aktie vor Kurssprung? Rheinmetall, JinkoSolar, Almonty Industries

1 Mrd. EUR stellt die Bundesregierung für einen neuen Rohstofffonds bereit. Damit soll sich die KfW an Bergbauprojekten im In- und Ausland beteiligen und Deutschlands Versorgung mit kritischen Rohstoffen sichern. Um bei Wolfram die Abhängigkeit von China und Russland zu reduzieren, hat die Staatsbank bereits vor einigen Jahren Almonty Industries Millionen zur Verfügung gestellt. Die Mine in Südkorea steht kurz vor der Fertigstellung und die Aktie hat die Neubewertung eingeleitet. Wie massiv eine Aktie bei einer Neubewertung steigen kann, hat Rheinmetall gezeigt. Steht jetzt der nächste Kurssprung bevor? Die Aktie von JinkoSolar hat gestern kräftig verloren und fährt weiter Achterbahn. Wie geht es weiter?Lesen sie den Artikel hier weiter