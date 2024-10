Pressestimme 'Südwest Presse' zu Wirtschaft in Deutschland "Südwest Presse" zu Wirtschaft in Deutschland: "Wirtschaftsminister Habeck will Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung oder Digitalisierung grundsätzlich mit zehn Prozent bezuschussen. Das würde natürlich Investitionen anregen und …