Neue britische Finanzministerin legt ersten Haushalt vor

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Finanzministerin Rachel Reeves gibt am Mittwoch (13.30 Uhr MEZ) bekannt, mit welchen Maßnahmen sie den Haushalt wieder auf Vordermann bringen will. Erwartet werden Steuererhöhungen für Arbeitgeber und Einsparungen bei öffentlichen Ausgaben in Höhe von mehreren Dutzend Milliarden Pfund.

Premierminister Keir Starmer hat bereits harte Maßnahmen angekündigt. Er macht die konservative Vorgängerregierung verantwortlich, die ein 22 Milliarden Pfund (26,4 Mrd Euro) großes Haushaltsloch hinterlassen habe. Die Konservativen, die seit ihrer verheerenden Niederlage bei der Parlamentswahl im Juli in der Opposition sind, wittern Steuererhöhungen auch für Arbeitnehmer.