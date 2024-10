Statistiker legen neue Daten vor - schrumpft die deutsche Wirtschaft?

WIESBADEN (dpa-AFX) - Sparsame Verbraucher, eine angeschlagene Industrie, trübe Exportaussichten, Flaute am Bau - die deutsche Wirtschaft hat in vielen Bereichen zu kämpfen. Während die Ampel-Koalition auf Gipfeltreffen um Impulse für die Konjunktur ringt, steht die Wirtschaft am Rande der Rezession. Neue Daten zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal legt das Statistische Bundesamt an diesem Mittwoch (10 Uhr) in Wiesbaden vor.

Nach einem leichten Wachstum zu Jahresbeginn blieb die erhoffte Erholung der Wirtschaft aus, das Bruttoinlandsprodukt ging im zweiten Quartal etwas zurück. Schrumpft Europas größte Volkswirtschaft nun erneut, wäre sie aus Sicht von Ökonomen in einer sogenannten "technischen Rezession". Volkswirte sprechen davon bereits bei einem Rückgang in zwei Quartalen in Folge.