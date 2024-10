Bundesagentur veröffentlicht Arbeitsmarktzahlen für Oktober Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg gibt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Arbeitsmarkt-Statistik für Oktober bekannt. In der Regel sinkt die Zahl der Arbeitslosen in diesem Monat im Zuge der Herbstbelebung deutlich. Fachleute gehen aber davon aus, …