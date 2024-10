Investitionen in Wasser sind der Schlüssel zur Abwendung einer globalen Konfliktwelle

LONDON, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Heute wird die fünfte Ausgabe des Ecological Threat Report (ETR) des internationalen Think-Tanks Institute for Economics & Peace (IEP) veröffentlicht. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass ohne ein konzertiertes internationales Vorgehen die zunehmende Umweltzerstörung die sozialen Spannungen und Konflikte weltweit verstärken wird. Diese Herausforderungen werden sich durch den Klimawandel noch verschärfen.

Die ökologischen Risiken verschärfen sich aufgrund des Klimawandels, des Bevölkerungswachstums und von Konflikten, wobei ein enger Zusammenhang zwischen Umweltzerstörung, Armut und dem Auftreten von Konflikten besteht.

50 Länder, in denen derzeit 1,3 Milliarden Menschen leben, sind in hohem oder sehr hohem Maße ökologisch bedroht. Die Bevölkerung in diesen Ländern wird bis 2050 voraussichtlich auf fast 2 Milliarden Menschen anwachsen.

Der ETR identifiziert 27 Länder mit ökologischen Hotspots: in denen extreme ökologische Risiken mit geringer gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit zusammentreffen und sie anfällig für Instabilität, Konflikte und humanitäre Krisen machen.

Von den 27 Hotspot-Ländern liegen 19 in Afrika südlich der Sahara und vier im Nahen Osten und Nordafrika. Viele von ihnen sind derzeit von Konflikten oder zivilen Unruhen betroffen.

Afrika südlich der Sahara hat die niedrigsten Bewässerungsquoten der Welt, nur 1,8 Prozent der Anbauflächen werden bewässert. Es besteht eine große Chance, den ökologischen Druck durch eine verbesserte Wassergewinnung und -bewirtschaftung zu verringern.

Jährliche Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Dollar in Initiativen zur Wasserrückgewinnung und zur Verbesserung der Landwirtschaft bis 2050 könnten die Nahrungsmittelproduktion in Afrika südlich der Sahara um 50 % steigern.

Der Bericht über die ökologische Bedrohung 2024 deckt 207 Länder ab und zeigt eine wachsende globale Krise auf, die durch das Zusammentreffen von ökologischen Bedrohungen, Klimawandel, schlechter Regierungsführung, Bevölkerungswachstum und Konflikten entsteht. Der Bericht nennt 50 Länder, in denen 1,3 Milliarden Menschen leben, die in hohem oder sehr hohem Maße ökologisch bedroht sind. Für diese Länder, von denen 82 % in Afrika liegen, wird bis 2050 ein Bevölkerungswachstum von 51 % prognostiziert.