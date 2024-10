Produktion auf Höchststand

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz ihres enormen Schadens fürs Klima legt die Energieerzeugung aus Kohle weiter zu - und es gibt nur wenig konkrete Ausstiegspläne. Das ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Auswertung der Umweltorganisation Urgewald, die gemeinsam mit anderen Organisationen eine große öffentliche Datenbank zur Kohleindustrie - genannt Global Coal Exit List - führt. Heute haben demnach die weltweit installierten Kohlekraftwerke eine Kapazität von 2.126 Gigawatt - was gut 11 Prozent mehr sind als im Jahr 2015, als sich die Weltgemeinschaft auf das Pariser Klimaziel zur Eindämmung der Erderwärmung einigte.

Allein im vergangenen Jahr seien 30 Gigawatt Kapazität hinzugekommen - was einem Zuwachs entspreche, der größer sei als die gesamte Kohlekraftwerkskapazität von Polen. Ein Großteil der neuen Kraftwerke entsteht in China - wo gleichzeitig erneuerbare Energien in großem Maßstab zugebaut werden.