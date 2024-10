Waymo-Robotaxis machen 150.000 Fahrten pro Woche

Wallstreetl3gende schrieb 28.10.24, 08:12

Bin heute auf folgende Nachricht gestoßen, seht ihr dass auch so wie der Autor, dass die Aktie davon profitieren könnte/sollte?



Ich eröffne heute eine Trading Position bei Google. Auf Berufung von Insidern berichtete am Wochenende "The Information" über Googles Pläne ein neues KI-System im Dezember einzuführen.



Morgen präsentiert Google die Q3-Earnings. Ich gehe davon aus, dass dort Informationen über das neue KI-Projekt geteilt werden und spekuliere drauf, dass heute bereits die Google-Aktie durch die "geleakten" Nachrichten profitieren wird.



Davon abgesehen finde ich die Google-Aktie als einzige der Großen 7 US-Tech Aktien noch halbwegs günstig bewertet.



Quelle: Tellegram-Chatgruppe: "Hot Stocks, Trading & Momentum"

Keine Anlageberatung/Empfehlung - nur meine eigene Meinung. Kann komplett falsch sein.



—-



"Google arbeitet an einem KI-System namens "Project Jarvis", das selbstständig im Chrome-Browser navigieren und Aufgaben ausführen kann. Die Vorstellung ist noch für Dezember geplant.



Wie The Information unter Berufung auf drei Insider berichtet, entwickelt Google einen KI-Assistenten, der den Webbrowser von Nutzern steuern und alltägliche Aufgaben automatisch ausführen soll.



Der KI-Agent soll nach Angaben der Quellen in der Lage sein, selbstständig Recherchen durchzuführen, Produkte zu kaufen oder Flüge zu buchen. Die Technologie ähnelt dabei dem kürzlich von Anthropic präsentierten Computer-Agenten.



Das als "Project Jarvis" bezeichnete System soll bereits im Dezember zusammen mit dem neuen Sprachmodell Gemini vorgestellt werden."