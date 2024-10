UBS übertrifft mit Milliarden-Quartalsgewinn Markterwartungen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die UBS hat im dritten Quartal 2024 einen Milliardengewinn gemacht und dabei die Markterwartungen erneut deutlich übertroffen. Bei der Restrukturierung und der Integration der Credit Suisse (CS) kommt die Schweizer Großbank weiter schnell voran. Die UBS hat in den Monaten Juli bis September 2024 einen Gewinn von 1,43 Milliarden US-Dollar erzielt, wie sie am Mittwoch mitteilte. Im dritten Quartal 2023 hatte die Bank noch einen Verlust von 715 Millionen US-Dollar erlitten, vor allem wegen hoher Integrationskosten nach der Übernahme der Credit Suisse.

Der Geschäftsertrag fiel mit 12,3 Milliarden Dollar um 5,5 Prozent höher als im Vorjahresquartal aus. Das für Finanzinstitute wichtige Aufwand/Ertrags-Verhältnis lag bei 83,4 Prozent (bereinigt: 78,5 Prozent).

Im Kerngeschäft, in der globalen Vermögensverwaltung, zog die UBS Netto-Neugelder von 24,7 Milliarden US-Dollar an. Damit verwaltete die gesamte Gruppe per Ende September Vermögen in Höhe von 6199 Milliarden Dollar, wobei sie auch von der guten Marktentwicklung profitierte.

Im Ausblick auf das operative Geschäft gibt sich die UBS gewohnt vorsichtig. Im dritten Quartal seien die Kunden weiterhin aktiv gewesen, und das Marktumfeld sei positiv gewesen, aber geprägt von Phasen erhöhter Volatilität und Verwerfungen. Dieses Umfeld habe sich zu Beginn des vierten Quartals fortgesetzt, unterstützt durch eine sanfte Landung der US-Wirtschaft. In den übrigen Regionen blieben die Wirtschaftsaussichten allerdings getrübt. Außerdem würden die geopolitischen Konflikte sowie die bevorstehenden US-Wahlen für Unsicherheit sorgen./ys/uh/AWP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 30,25 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2024, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,11 %. Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 104,71 Mrd.. UBS Group zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3677. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00CHF. Von den letzten 9 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 38,00CHF was eine Bandbreite von -29,71 %/+21,41 % bedeutet.