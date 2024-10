HHLA: Hamburger Hafen und Logistik hebt Prognose für 2024 an! Trotz globaler Unsicherheiten zeigt die HHLA beeindruckende Resilienz und hebt ihre Prognose für 2024 an. Positive Trends im Containerumschlag und Umsatz stärken das Vertrauen in die Zukunft.