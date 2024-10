VW-Konzern wegen Branchenschwäche und Umbau mit Gewinneinbruch

Den qualitativen Zenit haben die Hersteller schon lange überschritten - denke ich.Wenn man sich die Kommentare hier so durchliest, ist vermutlich der kurstechnische Tiefpunkt bald erreicht. Es liest sich wie ein bunter Mix aus Frustration, Bashing, Resignation und VerzweiflungGibt es denn jemanden, der etwas Produktives zum Objektivieren der Geschäftszahlen und der Firmenbewertung des Unternehmens beisteuern kann? Zum Beispiel eine Tabelle der Autozulassungszahlen weltweit nach Hersteller sortiert aus dem aktuellen Kalenderjahr?Woher sind denn eigentlich die Zahlen, die eine Schlussfolgerung zulassen, dass China zum Weltweit größten Autoexporteur aufgestiegen ist? Ich will nicht abstreiten, dass die Exportzahlen in China stark steigen bzw. angestiegen sind.Wenn man sich die Herstellungszahlen bei Wikipedia ansieht, kommen die deutschen Hersteller 2023 unter den Top 15 weltweit auf ca. 14,3 Mio Autos und die chinesischen Hersteller unter den Top 15 auf 10,5 Mio Autos hergestellte Fahrzeuge. Ich gehe ferner davon aus, dass die chinesischen Hersteller viele ihre Autos auf dem Heimatmarkt verkaufen während der Heimatmarktanteil in Deutschland für die deutschen Hersteller nicht ganz so stark ins Gewicht fallen dürfte.Falls jemand aktuelle Zahlen hat gerne hier einstellen.Ich habe versucht das mal zu recherchieren, aber man findet kaum Tabellen dazu. Zumindest mit den aktuellen Zahlen. Auch die KI(ChatGPT) hält sich auf Anfrage eher unspezifisch und verweist auf Quellen aus den Netz.Quelle: https://chatgpt.com/ 2022 und 2023 war Volkswagen immer noch der weltweit zweitgrößte Hersteller nach Toyota.Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Kr… Das bedeutet natürlich nicht, dass sie im Wettbewerb nicht weiter zurückfallen können. Und natürlich ist die Produktivität im direkten Vergleich bei Toyota wesentlich höher. Letztere fertigen mit wesentlich weniger Mitarbeitern mehr Autos. Deshalb werden hier Werke geschlossen und in Ländern mit niedrigeren Lohnkosten und erhebliche günstigeren Fertigungsbedingungen(Energie) werden die Kapazitäten besser genutzt und die Produktion hochgefahren.Wenn ihr schon einen schuldigen sucht, dann solltet ihr vielleicht mal eher bei der Politik anfangen. Die Perspektive sieht ja nicht nur für Volkswagen schlecht aus, sondern für den ganzen Standort Deutschland. Ich sag es nur ungern, aber der Ampelregierung alleine die Schuld zu geben greift zu kurz, vieles ist auch auf die Entscheidungen der Amtszeit von A.M. und der Vorgängerregierung zurückzuführen.Wobei sich international aufgestellte Großkonzerne immer leichter tun auf sich ändernde Rahmenbindungen in einem Land zu reagieren wie z.B. der Mittelstand.Zumindest die Zulassungszahlen für Europa sehen für VW nicht ganz so desaströs aus(Ausnahme Audi und sonstige).Die Gretchenfrage ist, was macht das Chinageschäft und welche Strategie verfolgt man zukünftig wie erfolgreich auf dem chinesischen Markt. Und auch die bevorstehenden Wahlen und Strafzölle einer neuen US Administration die im Raum stehen drücken auf die Geschäftsaussichten und Kurse. Auf dem US Markt macht VW auch einen erheblichen Teil des Geschäftes.Quelle: https://www.acea.auto/files/Press_release_car_registrations_…