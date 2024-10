WTI im Tiefenrausch

Auslöser für den neuerlichen Kursrutsch bei Brent Crude und WTI waren die ausgebliebenen Angriffe auf Ölanlagen des Iran. Die Überversorgung der Rohstoffmärkte mit dem schwarzen Gold sorgte schließlich für den Rest und drückte WTI am Dienstag unter die Aufwärtstrendline sowie das Niveau von 68,00 US-Dollar. Damit mehren sich nun Anzeichen einer neuerlichen Verkaufswelle, trotzdem bleibt Rohöl weiterhin Spielball der geopolitischen Verschiebungen auf der Welt und dürfte einer anhaltend hohen Volatilität unterworfen bleiben.

Ein Tagesschlusskurs unterhalb von 68,00 US-Dollar hat sich am Dienstag bereits abgezeichnet, eine weitere Verkaufswelle ist unter einem Niveau von 66,75 US-Dollar stark anzunehmen und dürfte zunächst an die Oktobertiefs bei 66,36 US-Dollar heranreichen, darunter sogar auf die Jahrestiefs aus Anfang September bei 65,29 US-Dollar. Ein solches Szenario könnte für ein entsprechendes Engagement auf der Unterseite genutzt werden. Auf der Oberseite klafft zum Montag aber noch eine große Kurslücke, die oberhalb eines Niveaus von 68,95 US-Dollar geschlossen werden könnte. Dies würde mit Kursgewinnen an 69,98 US-Dollar einhergehen.