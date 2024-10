Eine Bestie

Im Zeitraum zwischen August 2020 und Februar 2024 hatte der Goldpreis eine längere Pause zwischen den Kursmarken von 1.614 und rund 2.070 US-Dollar eingelegt. Nachdem die mehrjährige Barriere erfolgreich durch einen dynamischen Kursanstieg geknackt werden konnte, kam es zu äußerst dynamischen Kursgewinnen zunächst an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 2.468 US-Dollar. Nach erfolgreicher Auflösung einer bullischen Flagge ging es schließlich an das nächste Level am 161,8 % Fibo bei 2.710 US-Dollar weiter rauf. Aber auch an dieser potenziellen Trendwendemarke lässt sich derzeit kein Topping-Muster feststellen, sodass nun das 200 % Fibo in den unmittelbaren Fokus rückt.

Befürchten Anleger das Schlimmste?