Red Metal Resources schließt endgültige Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile an einem Mineral-Claim-Paket in Ville Marie (Quebec), das an das kürzlich entdeckte Wasserstoffvorkommen angrenzt, ab DRAFT V3VANCOUVER, BC, 30. OKTOBER 2024 / IRW-Press / RED METAL RESOURCES LTD. („Red Metal“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RMES, OTCPINK: RMESF, FWB: I660) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Due-Diligence-Prüfung abgeschlossen …