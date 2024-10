JEFFERIES stuft RYANAIR HLDGS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien von Ryanair bei einem Kursziel von 17,10 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Markt habe für europäische Airlines für 2026 operative Ergebnisrückgänge um bis zu 60 Prozent eingepreist, schrieb Jaina Mistry in ihrer am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Das Umfeld sei zwar gerade mit Blick auf Kurzstrecken schwierig, aber hier werde übertrieben. Mistry setzt zur "Vermeidung von Turbulenzen" vor allem auf junge Flotten, Umsätze abseits des Fluggeschäfts, Chancen für Kehrtwenden und attraktive Bewertungen. Kaufempfehlungen ergeben sich danach für IAG und Easyjet./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2024 / 15:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 17,55EUR auf Tradegate (30. Oktober 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Jaina Mistry

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m