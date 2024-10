Evotec SE: Ergebnisse der ersten 9 Monate 2024 am 6. Nov enthüllt! Evotec SE, ein führender Wissenschaftskonzern, präsentiert am 6. November 2024 seine Neunmonatsergebnisse. Eine Telefonkonferenz um 14 Uhr bietet Einblicke in die innovative Medikamentenforschung.