UmweltBank AG / UmweltBank erzielt mit schneller und konsequenter ...

Mt.Kailash schrieb 25.11.23, 17:48

Das bezweifele ich, dass alle seine Projekte floppen. Was derzeit floppt ist die Bräsigkeit der Bank. Es wird das höchste Holzhaus Bayerns als Verwaltungszentrale für eine mittlere Bank gebaut (ob da alle immer arbeiten in Zeiten von Homeoffice? Leerstände?) und die Migration scheint durch. Allerdings frage nicht, wie lange eine Reaktion dauert!



Bräsig deshalb, weil außer diesen Sachen nix bekannt wird. Was ist denn der Masterplan UmweltBank 2030?



Vor diesem Hintergrund kann man zum Rücktritt nur spekulieren.

a) er will nicht mehr

b) er darf nicht mehr

c) es kommen tatsächlich beide Seiten zur Erkenntnis, es ist besser, einen Neuanfang zu wagen.



C) wäre die beste Version für beide Seiten und würde Größe zeigen, auch von Koppmann. Immerhin hat er die Bank sehr weit gebracht und aufgebaut. Wenn schon Neuanfang, dann sollte auch der zweite "alte" Vorstand c) anerkennen und den Weg frei machen.



Es sind raue Zeiten derzeit und für die Bank. Da braucht es vielleicht auch einen Ausputzer, der das Unternehmen durchlüftet. 25 erfolgreiche Jahre mögen auch zu Verkrustungen geführt haben, nicht nur bei der Vorstandsebene. Das mag bis auf die Mitarbeiter runter gehen, die sich schön in einer erfolgreichen Bank eingerichtet haben. Es war ja bisher alles recht einfach. Die Zeiten sind vorbei, die Konkurrenz pennt nicht und alle Banken dürften sich auf das Themenfeld erneuerbare & Co der Bank stürzen.



Heike Schmitz als neue Übergangssprecherin ist immerhin ein Zeichen für einen Neuanfang. Sie kommt von außen und dürfte einen etwas anderen Blick auf die Herausforderungen haben als die "alte" Garde. Bei aller Kritik, es gehört aber auch dazu, anzuerkennen, dass diese "Garde" die Bank sehr weit gebracht hat. Ohne externe Unterstützung und Kapitalgeber. Dafür dürfte Ihnen immer ein Eintrag in den Geschichtsbüchern der Bank und ein Dank der Aktionäre sicher sein.



Jetzt ist jedoch Zeit nach vorne zu schauen und neue Wege zu beschreiten. Dafür sind bekanntlich neue Besen gut.