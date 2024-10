Berenberg senkt Bechtle auf 'Hold' - Ziel runter auf 39 Euro

Sal-Paradise schrieb 23.10.24, 20:03

Nach Sichtung vom Video möchte ich zwei Punkte ansprechen. Die "politische" Komponente sehe ich genauso und ob diese abgewirtschaftete Regierung dieses Dilemma wird beseitigen können, sollte mindestens bezweifelt werden. Der andere, für mich weitaus wichtigere Punkt, ist jenseits der Multiples, die Torsten aufgeführt hat. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr sehen, wie oft es Überbewertungen gab, was uns eindeutig sagt, dass der Markt sich sehr oft nicht nach diesen ausrichtet! Was bedeutet, dass man die (aktuell) ausgerechnete Rendite nicht immer krass überbewerten sollte und die Aktie natürlich trotzdem nach oben laufen kann, sollte es z.B. eine Jahresendrallye ergeben. Was sich perspektivisch nächstes Jahre ergibt, kann heute niemand seriös beantworten, so dass hier immer positive Überraschungen auftauchen können, die dann allerdings auch negativ sein könnten. In meinen Augen ist die Chance auf positive Überraschung höher, als die für weitere Rücknahmen der Schätzungen. Wirtschaftliche Delle hin oder her, müssen Unternehmen wieder investieren, denn wenn sie es nicht tun, setzen sie sich immer größeren Gefahren aus, in`s digitale Hintertreffen zu geraten. Von fehlender Datensicherheit gar nicht zu reden.



Fazit : Würde ich immer ausschließlich so wie Torsten hier vorgehen, würde ich viele Aktien nicht im Depot haben und viele davon stehen heute gut bis sehr gut in den Buchgewinnen. Das ist meine Perspektive. Wie die eure aussieht, könnt ihr selbst entscheiden.