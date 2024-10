Schneider Electric übertrifft Umsatzerwartungen

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Technologiekonzern Schneider Electric ist dank guter Geschäfte etwa in Nordamerika im dritten Quartal etwas schneller gewachsen als gedacht. Der Konzernumsatz stieg aus eigener Kraft gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro, wie der Siemens-Konkurrent am Mittwoch in Rueil-Malmaison mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit etwas weniger gerechnet. Neben Nordamerika habe der Erlös auch in kleineren Märkten wie Osteuropa und Südamerika deutlich zugelegt. Kunden interessierten sich vor allem für Produkte in den Bereichen Energiemanagement und Softwarelösungen.

Konzernchef Peter Herweck legte wie üblich zum dritten Quartal keine Gewinnkennzahlen offen. Zugleich bestätigte er die Jahresziele eines organischen Umsatzwachstums um 6 bis 8 Prozent sowie eines organischen Anstiegs des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) um 9 bis 13 Prozent.