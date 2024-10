Visa: Dividende wird stark angehoben!

Nach der der Wettbewerbsklage der US-Kartellbehörde vor einigen Wochen konnte Zahlungsabwickler Visa am Dienstagabend wieder mit guten Nachrichten überzeugen. Das Unternehmen hat einen insgesamt äußerst zufriedenstellenden Quartalsbericht vorgelegt – und hatte für seine Anleger in Form einer Dividendenerhöhung ein echtes Zuckerl im Gepäck.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 11,7 Prozent auf 9,62 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 130 Millionen US-Dollar übertroffen und Sorgen, der Konzern könnte erneut ein Wachstum "nur" im hohen einstelligen Prozentbereich präsentieren, erfolgreich adressiert werden.

Auch beim Gewinn gelang eine positive Überraschung, Visa konnte die Ertragserwartungen von 2,58 US-Dollar pro Aktie um 13 Cent übertreffen und präsentierte mit 2,71 US-Dollar je Anteilsschein eine Steigerung von 16,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen bereinigten Nettogewinn in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar, was einer Nettomarge von beeindruckenden 56,1 Prozent entspricht. Im gesamten abgelaufenen Fiskaljahr 2024 erwirtschaftete Visa einen Nettogewinn in Höhe von 20,4 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr einem Anstieg um 12 Prozent entspricht.

Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Getragen wurde dieses Wachstum einerseits durch ein stabiles Zahlungsvolumen, das sich sowohl im abgelaufenen Quartal als auch dem gesamten Geschäftsjahr um 8 Prozent verbesserte und auf anhaltend starke Verbraucherinnen und Verbraucher hindeutet.

Außerdem profitierte Visa auch von der Reiselust seiner Nutzerinnen und Nutzer sowie grenzüberschreitenden Ausgaben, denn das internationale Abwicklungsvolumen kletterte um insgesamt 15 Prozent, mit 13 Prozent im zurückliegenden Quartal jedoch etwas weniger stark.

Dividende wird um +13,5 Prozent angehoben

Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres stellte das Management ein Gewinnwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht. Dafür sollen die Nettoerlöse jedoch zurück in den einstelligen Prozentbereich zurückkehren – hier hatten Analysten vorab auf ein Anhalten des Trends zweistelliger Wachstumsraten gesetzt.

Diese geringfügige Schwäche nahmen Anleger jedoch mit einem Schulterzucken zur Kenntnis, denn das Unternehmen hatte mit einer kräftigen Dividendenerhöhung noch eine Belohnung für die Treue seiner Investoren im Gepäck.

Die am 02. Dezember fällig werdende Quartalsdividende fällt mit 0,59 US-Dollar je Anteil um 13,5 Prozent höher aus als bisher (0,52 US-Dollar). Daraus ergibt sich zwar nur eine Dividendenrendite von 0,8 Prozent. Das anhaltend hohe Wachstum zahlt sich aber vor allem für langfristig engagierte Investoren aus.

Wer sich bereits vor 10 Jahren in den sogenannten Compounder investiert hat, kommt inzwischen auf eine Einstiegsrendite von 3,3 Prozent. Wer vor 2011 eingestiegen ist, verzeichnet sogar eine zweistellige Dividendenrendite in Bezug auf seine Kostenbasis.

Allzeithoch bereits wieder in Reichweite

Mit dem Geschäftsbericht zeigten sich Anleger in der US-Nachbörse zufrieden. Aus dem erweiterten Handel ging die Aktie nach knapp 700.000 umgesetzten Stücken mit einem Plus von 1,8 Prozent. Zuvor hatte sie jedoch 0,8 Prozent an Wert eingebüßt.

Haben diese Kursgewinne auch am Mittwochnachmittag Bestand, gerät die Aktie bereits wieder in Schlagdistanz zu ihren bei 293 US-Dollar erzielten Jahres- und damit gleichzeitig auch Allzeithochs. Ein Übertreffen dieser Hochs würde aus technischer Perspektive ein starkes Kaufsignal bedeuten.

Fazit: Hier passt einfach alles

Fundamental sind weitere Kursgewinne nach den am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen gerechtfertigt. Das Wachstum ist unverändert stark, die hohe Nettomarge lässt Visa buchstäblich Geld drucken und auch das Dividendenwachstum stimmt.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 für das kommende Geschäftsjahr ist die Aktie vor dem Hintergrund des zuverlässigen Wachstums sowie der Ertragsstärke äußerst fair bewertet, zumal der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre bei einem KGV von 31 lag.

Anleger mit einem langfristigen Horizont können auf dem derzeitigen Preisniveau nur wenig falsch machen. Die einzigen Risiken sind die Kartellklage sowie eine mögliche Rezession in den USA.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion