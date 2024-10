Volkswagen droht Tief seit März 2020

ymhi2017 schrieb vor 1 Stunde

Mein Kommentar - #Volkswagen und die angekündigten 3 Werksschließungen - Eine korrekte Einordnung!!!



Natürlich trägt qua Amt ohne Wenn und Aber der derzeitige Wirtschaftsminister Robert #Habeck einen bedeutenden Teil der Verantwortung für die Schließung aller drei Werke, denn er hat zusammen mit Christian #Lindner und sicherlich abgesegnet von Olaf #Scholz der E-Auto-Prämie zum 16. Dezember 2023 den Stecker gezogen und die gefährliche Unterauslastung von VW, die schon seinerzeit sichtbar war, noch beschleunigt.



Natürlich hat VW ebenfalls erhebliche Fehler gemacht. Man muss jedoch berücksichtigen, dass ausländische Marken, wie z. B. Skoda, noch immer gut funktionieren.



Insofern ist man dann relativ schnell wieder bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, und diese sind derzeit toxisch, weil sich Deutschland Entwicklungshilfe, Migrationskosten, Bürgergeld und sonst was leistet, was es sich eigentlich schon lange lange gar nicht mehr leisten kann, da man international durch viel zu hohe Steuern und Abgaben nicht mehr wettbewerbsfähig ist.



Um wieder auf Wirtschaftsminister Habeck und die Ampel-Koalition zurückzukommen: Was wurde dagegen in den letzten drei Jahren unternommen?



Die Antwort ist simpel: gar nichts. Im Gegenteil, die Abgaben steigen weiter (Krankenversicherung, Pflegeversicherung usw, usw, usw.).



Wirtschaftsminister Habeck und die Ampel haben im Ergebnis nichts gemacht, was das Produzieren eines einzelnen Autos in Deutschland wettbewerbsfähiger oder günstiger gemacht hätte, obwohl sie genau wissen, dass dies ein riesiges Problem ist, das nun vollends eskaliert.



Ein Blick auf die Kostenstruktur von VW, die ja einsehbar ist und in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, reicht aus.



Die 3 Werke, die jetzt geschlossen werden, bedeuten mit Zulieferern und allem Drum und Dran mindestens direkt und indirekt 100.000 Arbeitsplätze.



Bleibt die Frage, ob wir da wieder herauskommen und ob VW in den nächsten zehn Jahren wieder drei Werke eröffnen möchte.



Die Antwort ist ebenso traurig wie einfach: Der Vorstand von VW würde wahrscheinlich eher auf ein paar Millionen Bonus verzichten, als sich das in Deutschland noch einmal anzutun.



Wer das nicht glaubt, muss nur nach Tesla in Grünheide schauen – möglicherweise Elon Musks größter Fehler in seinem Leben. Was wir dort an Erstürmungen, Protesten und Umweltauflagen erleben, sowie an Hetze und Bashing, die direkt gegen Elon Musk gerichtet sind, ist kaum in Worte zu fassen und verschreckt selbst den letzten internationalen Investor.



Weder #Trump, noch Elon #Musk, noch Wladimir #Putin, Xi #Jinping und auch nicht Kim #Jong-un sind die größte Gefahr für unseren Wohlstand und damit für unseren inneren Frieden und Zusammenhalt.



Es sind Wirtschaftsminister #Habeck, die #Grünen und die Ampel-Koalition.



Sie zerstören derzeit Tag für Tag das wirtschaftliche Fundament dieses Landes, indem sie nichts tun, was jedoch dringend benötigt wird.



Im Gegenteil!



Meine Meinung als Unternehmer in diesem Land! Es war noch nie wirtschaftlich so toxisch, wie heute!



Der weltweite Markt wird uns aufgrund dieser Tatsache nun brutal und episch bestrafen.



VW ist dabei nur der Anfang!