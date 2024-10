BASF: Schwaches Quartal, aber Jahresprognose bestätigt!

Laut einer Mitteilung vom Mittwoch erreichte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 1,62 Milliarden Euro und lag somit knapp unter der Analystenprognose von 1,67 Milliarden Euro.

Der Chemiekonzern aus Ludwigshafen bestätigte seine Prognose für 2024, mit einem angepassten EBITDA von 8 Milliarden Euro bis 8,6 Milliarden Euro, was eine Steigerung gegenüber den 7,67 Milliarden Euro des Vorjahres darstellt. Trotz des schwächelnden Automobilmarktes hält BASF an der Jahresprognose fest, allerdings wird ein Ergebnis am unteren Rand der Zielspanne erwartet, nachdem Analysten bereits Zweifel an dieser Prognose geäußert hatten.