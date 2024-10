Markt bei batteriegetriebenen Elektroautos schwächer als geplant!

Der Gegenwind am Halbleitermarkt für Siltronic und Wolfspeed könnte sich auch bei Infineon bemerkbar machen. Siltronic ist ein wichtiger Lieferant von Siliziumcarbid-Wafern, die als Basis für Chips in der Elektromobilität dienen. Der Markt für Elektroautos entwickelt sich langsamer als erhofft, was geplante Investitionen verzögert. So legt das Management von Wolfspeed den Bau der Chipfabrik im Saarland auf Eis und versorgt seine Kunden im Automobilsektor mit Erzeugnissen aus seinen US-amerikanischen Werken. Das Investitionsvolumen im Saarland wurde auf rund 2,7 Milliarden Euro beziffert. Zur selben Zeit konnte der Chipriese Texas Instruments die Marktteilnehmer mit seinen Zahlen positiv überraschen und sorgte kurzfristig für gute Stimmung im europäischen Chip- und Automobilsektor.

Seit Mitte Juni 2023 hat der Aktienkurs von Infineon fünfmal den Widerstand von 38,52 Euro getestet, jedoch ohne jemals nach oben durchzubrechen. Die enttäuschenden Quartalsergebnisse vom 3. August 2023 führten zu einem Rückschlag. Die resultierende Korrektur endete schließlich am 31. Oktober 2023 auf dem Niveau von 27,50 Euro. Ab Mitte Juni 2024 wiederholte sich dieses Muster, als der Aktienkurs erneut an der 38,52-Euro-Marke scheiterte und erst bei etwa 27,50 Euro wieder nach oben drehte. Der Kurs hat charttechnisch ein Dreieck ausgebildet, was demnächst aufgelöst wird. Erfolgt die Auflösung in Trendrichtung, sollte der Kurs weiter nachgeben. Hier wäre ein Absinken bis zum Level bei 27,50 Euro im Bereich des Möglichen. Auch nicht unwahrscheinlich wäre ein Ansteigen des Kurses bis zum Widerstand bei 33,08 Euro, auch wenn die Gewichte für ein Absinken des Kurses überwiegen. Fundamental betrachtet entwickeln sich die erwarteten KGVs bis in das Geschäftsjahr 2025/26 nach unten. Eine Ursache sind steigende erwartete Gewinne pro Aktie. Für das Jahr 2025 erwarten die Chipproduzenten jedoch noch Zurückhaltung, bevor sich die Stimmung danach eventuell wieder aufhellt.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz: