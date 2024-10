Moderate Verluste

Der Index hat sich am letzten Handelstag wieder nach oben hangeln können, kurzes Seitwärts am GD30 um 19455, dann weiter nach oben zur Kanalunterkante. Hier mehrere Versuche wieder in den Kanal einzutauchen, aber erfolglos. Aktuell taxt IG um 19490 rum, nächster resist meiner extensions wäre 19499, da muss es zunächst drüber um dann an der Kanalunterkante erneut einen Angriff zu wagen. Rahmenbedingungen, wirtschaftlich und politisch gesehen, haben sich nicht geändert. Geld drucken und in Umlauf bringen lässt nur weiter steigende Kurse erwarten. Der zahnlose Tiger IRAN überlegt sich erneut wieder Israel anzugreifen, Israel schlägt dann wieder zurück, usw. ! An der Börse interessiert das niemanden mehr, selbst der Ölpreis ist von den Scharmützeln nicht beeindruckt. Alsdann, kommt gut in die verkürzte Arbeitswoche, ja richtig, am kommenden 1.November ist für die Schaffenden (die Nichtschaffenden haben ja immer frei), frei. Die Börse hat normal geöffnet.