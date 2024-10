Googles Werbegeschäft wächst wieder deutlich - Aktie legt zu

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die Google-Mutter Alphabet hat im dritten Quartal ungeachtet der Sorgen um ihre Wettbewerbsfähigkeit gegen aufkommende KI-Konkurrenz deutlicher zugelegt als erwartet. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn übertraf der US-Konzern die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Dabei zeigte sich, dass sich die teuren Bemühungen im eigenen KI-Bereich allmählich auszahlen. Neben dem Geschäft mit der bekannten Suchmaschine punktete Alphabet vor allem mit seinen Cloud-Diensten.

Am Mittwoch zeichneten sich Kursgewinne von mehr als 5 Prozent ab. Das Rekordhoch aus dem Sommer wird damit wieder greifbarer. Alphabet ist derzeit an der Börse mehr als zwei Billionen US-Dollar wert und gehört damit zu den kostbarsten Unternehmen weltweit. Das Unternehmen ist das erste der großen US-Big-Techs, die in dieser Berichtssaison Zahlen präsentieren: An diesem Mittwoch (30. Oktober) folgen dann der Microsoft -Konzern sowie die Facebook-Mutter Meta .

Wie Alphabet am Dienstag nach US-Börsenschluss bekannt gab, kletterte der Gesamterlös mit Anzeigen um gut zehn Prozent auf knapp 65,9 Milliarden US-Dollar (60,9 Mrd Euro). Der Werbeumsätze von Google sind nach wie vor die Basis des Alphabet-Geschäfts. Die Videotochter Youtube steuerte dazu 8,9 Milliarden Dollar bei - gut zwölf Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Das entsprach den Erwartungen der Analysten. Insgesamt wuchs der Alphabet-Umsatz um 15 Prozent auf 88,27 Milliarden Dollar.