Wacker Chemie: Gehebelte Renditechancen mit (Turbo)-Calls bei Kurserholung

Mit der Wacker Chemie-Aktie (ISIN: DE000WCH8881), die in den vergangenen 12 Monaten nahezu ein Drittel ihres Wertes eingebüßt hat, ging es in den vergangenen Wochen nach einer kurzen Kurserholung steil nach unten. Notierte die Aktie noch am 2.10.24 oberhalb von 97 Euro, so wurde sie bei der Erstellung dieses Beitrages bei 79,75 Euro gehandelt.

Nach der Veröffentlichung der leicht unter den Erwartungen liegenden Quartalszahlen und der Bestätigung des Jahresausblickes bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 133 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn sich die Aktie wieder auf 90 Euro erholen kann, wo die Aktie zuletzt am 14.10.24 notierte.