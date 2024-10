Meme-Mania: Reddit-Aktie explodiert!

Gleichzeitig ist das vielschichtige Internetforum auch die Heimat des berüchtigten Subbreddits r/wallstreetbets, der in der Vergangenheit einen erheblichen Anteil am Aufstieg von sogenannten Meme-Aktien wie GameStop und AMC Entertainment hatte.

Reddit ist längst selbst eine Meme-Aktie, ...

Kaum überraschend ist angesichts der Tatsache, dass sich in r/wallstreetbets inzwischen fast 17 Millionen User tummeln, dass die Reddit-Aktie nach dem Börsengang des Unternehmens im vergangenen März selbst zum Meme-Titel wurde.

Welche Auswirkungen das hat, zeigt sich am Mittwoch, denn die Aktie geht nach den am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen durch die Decke und legt über 20 Prozent zu.

... aber eine, die durch hohes Wachstum glänzen kann!

Neben dem hohen Privatanlegerinteresse und der Short-Quote von 7,5 Prozent wird die Begeisterung vor allem durch ein starkes Abschneiden des Unternehmens getragen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 67,9 Prozent auf 348,4 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um beeindruckende 33,6 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Dementsprechend fiel auch der erzielte Gewinn deutlich über den Schätzungen aus. Ging der Markt von einem Fehlbetrag von -0,06 US-Dollar pro Aktie aus, glänzte Reddit mit einem Ertrag von 0,16 US-Dollar – und zwar ohne Bereinigungen, sodass das Unternehmen völlig überraschend GAAP-Profitabilität erzielen konnte.

Insgesamt erwirtschaftete der Plattformbetreiber einen Nettogewinn in Höhe von 29,9 Millionen US-Dollar bei einer Marge von 8,6 Prozent. Im Vorjahresquartal erlitt Reddit noch einen Verlust in Höhe von 7,4 Millionen US-Dollar.

Hohe User-Aktivität treibt Werbeerlöse an

Angetrieben wurde das starke Abschneiden durch eine hohe Nutzeraktivität. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf 97,2 Millionen US-Dollar. Das wirkte sich positiv auf das Werbegeschäft aus, in dem das Unternehmen um 56 Prozent höhere Erlöse erzielen konnte.

Die gelungene Überraschung kommentierte CEO Steve Huffmann mit den Worten: "Reddit ist weiterhin eine der am häufigsten besuchten und vertrauenswürdigsten Internetseiten der Welt mit vielen Wachstumsmöglichkeiten, die für die meisten anderen Unternehmen undenkbar sind."

Guidance zeigt hohes Vertrauen in die eigene Stärke

Das hohe Vertrauen in die eigene Stärke bekräftigte das Unternehmen mit einem starken Ausblick auf das kommende Quartal. Erwartet wird ein Umsatz in Höhe von 392,5 Millionen US-Dollar (Mittelpunktschätzung) und ein bereinigtes EBITDA-Ergebnis von 117,5 Millionen US-Dollar.

Laut Bloomberg hatten Experten lediglich mit einer Umsatzprognose von 356 Millionen US-Dollar und einer EBITDA-Schätzung in Höhe von 87 Millionen US-Dollar gerechnet.

+23 Prozent: Aktie vor Kursexplosion

Der Doppelschlag aus bärenstarken Zahlen und optimistischem Ausblick verfehlte seine Wirkung unter den Anlegern nicht. Die Aktie verteuerte sich noch in der US-Nachbörse um über 20 Prozent und behält diesen Kurs am Mittwochvormittag mit einem Plus von knapp 23 Prozent bei.

Behalten diese Kursgewinne im regulären Handel ihre Aktualität, ist die Aktie in ihrer noch kurzen Börsenhistorie, das Unternehmen ist erst im März per IPO in den Umlauf gebracht worden, auf dem besten Weg zur Verdreifachung.

Fazit: Das dürfte noch nicht alles gewesen sein!

Das reichweitenstärkste Internetforum der Welt hat den Markt am Dienstagabend mit seinen Zahlen schockiert – allerdings im positiven Sinne, denn GAAP-Profitabilität dürften nur die kühnsten Experten auf ihrem Zettel gehabt haben.

Zwar ist es noch zu früh, hier einen dauerhaften Trend auszurufen, sollte sich dieser aber in kommenden Quartalen verstetigen, könnte die Aktie angesichts des dynamischen Umsatzwachstums vor weiteren, beträchtlichen Kurssteigerungen stehen – und schon länger an der Börse gelistete Mitbewerber wie Pinterest und Snap alt aussehen lassen.

Auch unter Meme-Tradern verfehlen die Zahlen ihre Wirkung nicht, sodass am Mittwochvormittag auch Werte wie GameStop (+4 Prozent) und AMC Entertainment (+1 Prozent) gefragt sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion