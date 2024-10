DAX – Keine Angst vor großen Zahlen, oder doch?

Der DAX tritt auf der Stelle und korrigiert so den jüngsten Anstieg. Auf Topniveau kann man schon mal etwas Gewinne mitnehmen. So langsam kommt auch die Wahl in den USA in die Köpfe der Marktteilnehmer. Allerdings ist der Ausgang dieser Wahl ebenso offen, wie die anschließende Reaktion der Märkte auf das Ergebnis. Die nächste große runde Zahl von 20.000 Punkten befindet sich bereits in greifbarer Nähe. Auf der einen Seite üben solche Marken eine gewisse Anziehungskraft auf die Marktteilnehmer aus. Anderseits stellt sie aber auch eine Hürde dar, die meist nicht ohne größere Anstrengungen überwunden werden kann. Somit wird es weiterhin ein Kampf um diesen Bereich geben. Die neuerliche kleine Gegenbewegung sollte für den Trend unverändert gesund sein.

S&P500 – macht sich langsam Gedanken um die Wahl

Besonders in den USA wird die Präsidentschaftswahl immer mehr in den Fokus der Anleger rücken. Man fragt sich nicht nur, wer diese Wahl gewinnen wird, sondern auch, welche Aktien beim Sieg des einen oder anderen Kandidaten am meisten profitieren und welche dagegen leiden könnten. Vor dieser Gemengelage ist es nicht verwunderlich, dass die Marktteilnehmer derzeit eine eher abwartende Haltung einnehmen. Somit sollte das Erreichen der runden Marke von 6.000 Punkten noch etwas auf sich warten lassen.

Gold – Beflügelt durch die anhaltenden Krisen

Die Freude über steigende Goldnotierungen ist nur von kurzer Dauer, wenn man sich bewusst macht, warum das Edelmetall derzeit ohne größere Korrekturen unbeirrt ansteigt. Die nicht enden wollenden Konflikte vor unserer Haustür nehmen immer bedenklichere Züge an. Dies treibt den Goldpreis in neue Höhen und das übliche Argument der Inflation reicht inzwischen bei weitem nicht mehr aus. Somit ist Gold zwar in einem bestätigten Aufwärtstrend, die Gründe dafür sind aber leider bedenklich.

