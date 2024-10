Devisen Eurokurs legt zum US-Dollar zu - Konjunkturdaten stützen Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gestiegen. Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,0845 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vorabend nur knapp über 1,08 Dollar gehandelt worden war. Am Morgen sind Konjunkturdaten aus der …