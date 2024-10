Vergleich für Medikament Zantac überschattet Quartal beim Pharmakonzern GSK

graueeminenz77 schrieb vor 29 Minuten

Startseite

Nachrichten

Aktienkurse

Fonds

Anleihen

Derivate

Rohstoffe

Devisen

Watchlist

LoginFinanzNachrichten.de

Ad hoc-Mitteilungen

:

+ + + Neue Entdeckung löst Goldrausch aus: Warum Insider jetzt genau auf NexGold achten (Anzeige) + + + • 09:10 MBB SE • 07:52 DEXUS • 07:31 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG • 07:04 MIKRON HOLDING AG • 06:49 GURIT HOLDING AG+ + + Neue Entdeckung löst Goldrausch aus: Warum Insider jetzt genau auf NexGold achten (Anzeige) + + + • 04:16 DEXUS • 00:19 DEXUS • Di GRENKE AG • Di DAIMLER TRUCK HOLDING AG • Di RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG+ + + Neue Entdeckung löst Goldrausch aus: Warum Insider jetzt genau auf NexGold achten (Anzeige) + + + • Di MAX AUTOMATION SE • Di SLR GROUP GMBH • Di ENAPTER AG • Di HYPOPORT SE • Di SIG GROUP AG+ + + Neue Entdeckung löst Goldrausch aus: Warum Insider jetzt genau auf NexGold achten (Anzeige) + + + • Di EVOLVA HOLDING AG • Di STRAUMANN HOLDING AG • Di BALOISE HOLDING AG • Di ZEHNDER GROUP AG • Mo STEYR MOTORS AG+ + + Neue Entdeckung löst Goldrausch aus: Warum Insider jetzt genau auf NexGold achten (Anzeige) + + + • Mo AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG • Mo ALTECH ADVANCED MATERIALS AG • Mo KNAUS TABBERT AG • Mo ESPG AG • Mo KLASSIK RADIO AG+ + + Neue Entdeckung löst Goldrausch aus: Warum Insider jetzt genau auf NexGold achten (Anzeige) + + + • Mo NANOFOCUS AG • Mo PARTEC AG • Fr BRODERNAS GROUP AB • Fr PROMAXIMA IMMOBILIEN AG

Aktien»Nachrichten»GSK AKTIE»GSK-Gewinn steigt dank HIV- und Krebsarzneien

Realtimekurse inaktiv

Logo GSK PLC

GSK PLC

WKN: A3DMB5 | ISIN: GB00BN7SWP63 | Ticker-Symbol: GS71

Xetra

30.10.24

09:15 Uhr

16,865 Euro

-0,740

-4,20 %

Branche

Pharma

Aktienmarkt

FTSE-100

STOXX Europe 50

STOXX Europe 600

1-Jahres-Chart

GSK PLC Chart 1 Jahr

5-Tage-Chart

GSK PLC 5-Tage-Chart

Realtime Geld Brief Zeit

16,970 17,015 09:31

16,985 17,020 09:31



Dow Jones News

30.10.2024 09:28 Uhr

36 Leser

Artikel bewerten:

(0)

GSK-Gewinn steigt dank HIV- und Krebsarzneien

DJ GSK-Gewinn steigt dank HIV- und Krebsarzneien



Von Helena Smolak



LONDON (Dow Jones)--Neue HIV- und Krebsmedikamente von GSK haben dazu beigetragen, den Gewinn des britischen Pharmakonzerns im dritten Quartal unerwartet deutlich zu steigern. Der Umsatz mit Impfstoffen ging aufgrund der schwachen Nachfrage in den USA allerdings zurück.



Anzeige

Mit Dividendenrendite und -wachstum zu langfristigem Erfolg

Nutzen Sie unsere umfangreiche Expertise und unser weltweites Research, um die besten Chancen für Ihr Portfolio zu identifizieren. Entdecken Sie das Potenzial globaler Aktienprodukte. Jetzt mehr erfahren > »



Verluste sind möglich. | Sponsored by J.P. Morgan Asset Management

GSK teilte am Mittwoch mit, dass der Umsatz verglichen mit dem Vorjahr um 2 Prozent auf 8,01 Milliarden Pfund gesunken ist, was den Erwartungen der Analysten von 8,00 Milliarden entsprach.



Der operative Kerngewinn, der von Analysten und Anlegern genau beobachtet wird, stieg bei konstanten Wechselkursen um 5 Prozent auf 2,76 Milliarden Pfund, obwohl der Umsatz mit Impfstoffen geringer ausfiel als erwartet. Analysten hatten ein operatives Kernergebnis von 2,49 Milliarden Pfund erwartet.



GSK bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr. Erwartet werden ein Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent, ein Wachstum des Kernbetriebsergebnisses zwischen 11 und 13 Prozent und ein Kerngewinn je Aktie zwischen 10 und 12 Prozent, jeweils zu konstanten Wechselkursen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Mitte seiner Prognosespanne weitgehend erreichen wird.



Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com



DJG/DJN/rio/mgo



(END) Dow Jones Newswires



October 30, 2024 03:56 ET (07:56 GMT)



Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.



© 2024 Dow Jones News



Nach der Korrektur – 3 Kupferproduzenten für das Comeback

Kupfer wird oft als „das Gold der Energiewende“ bezeichnet, weil es aufgrund seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit eine zentrale Rolle in vielen Technologien spielt, die für nachhaltige Energiesysteme entscheidend sind. Experten gehen aufgrund der Angebotsknappheit von einem Superzyklus aus.



Korrektur als Einstiegschance



Nach Höchstständen im Mai korrigierte das rote Metall stark. Die Abwärtsspirale verstärkte sich in den vergangenen Tagen aufgrund schwacher Konjunkturdaten aus den USA und China. Langfristig könnte sich die aktuell laufende Korrektur als exzellente Einstiegsmöglichkeit herausstellen.



3 Kupferaktien mit hohem Potential



Im neuen, kostenlosen Spezialreport stellen wir drei aussichtsreiche Unternehmen vor, die bei einem weiteren Anstieg überproportional profitieren könnten.



Handeln Sie jetzt und sichern Sie sich Ihren kostenfreien Report!



Report herunterladen

Weiterlesen nach dieser Werbung



Nachrichten zu GSK PLC

09:22 GSK falls on slashing annual vaccines forecast

09:06 GSK Q3 Pre-tax Profit Drops; Confirms 2024 Outlook

08:59 GSK Q3 Pre-tax Profit Drops; Confirms 2024 Outlook

08:57 GSK: Zantac settlements hit profit but guidance unchanged

08:53 GSK reports rise in quarterly sales, Next raises full-year guidance

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN







Königs Wusterhausen: Glas Gartenzimmer kosten jetzt fast nichts!

Suchanzeigen





Millionärin aus Königs Wusterhausen zeigt, wie sie täglich 3700€ verdient

Bitcoin Bank



Völlig Neues Kleines Elektroauto Für Rentner

Suchanzeigen



Königs Wusterhausen: Millionärin zeigt, wie sie täglich 980€ verdient

Bitcoin Bank



Unverkaufte beschlagnahmte Autos kosten fast nichts! Schau mal!

Suchanzeigen



Ein Teelöffel vor dem Schlafengehen: -6 kg pro Woche!

Fitsmart



Drei Tipps der Superreichen für Ihr erfolgreiches Investment

Firmen im Artikel

Unternehmen / Aktien Kurs %

GSK PLC 16,865 -4,20 %

Meistgelesene News (24 h)

2.271 MÄRKTE EUROPA/London und Zürich schwächer - Gold auf Allzeithoch

2.198 DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

2.133 JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

2.043 UBS stuft BP auf 'Buy'

1.992 DIHK: 2024 allenfalls "rote Null" und auch 2025 lediglich Nullwachstum

1.949 Dogecoin Kurs steigt um 15 Prozent in 24 Stunden: Warum explodiert jetzt der DOGE-Token?

1.944 EQS-Adhoc: MAX Automation SE: MAX Automation passt Prognose für Geschäftsjahr 2024 an

1.900 UBS stuft Hellofresh auf 'Sell'

1.840 BAADER BANK stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy'

1.826 ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik



Bestbewertete News (24 h)



Aktuell sind keine Nachrichten verfügbar, die den gewählten Kriterien entsprechen.



Top-Empfehlungen (72 h)

3.750 BERNSTEIN RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Underperform'

3.401 JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Underperform'

3.325 DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Sell'

3.160 HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Sell'

3.085 BARCLAYS stuft Kering auf 'Underweight'

2.986 JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight'

2.753 HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

2.517 DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Buy'

2.198 DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

2.162 BAADER BANK stuft Dürr auf 'Buy'

Sie erhalten auf FinanzNachrichten.de kostenlose Realtime-Aktienkurse von und .

FNRD-2.627.0

Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?

sehr gut123456schlecht

Problem melden

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

FinanzNachrichten.de

DAXXetra-OrderbuchAd hoc-MitteilungenNachrichten BörsenAktien-EmpfehlungenBranchenMedienNachrichten-ArchivRSS-News von FinanzNachrichten.de

Presse

Impressum | AGB | Disclaimer | Datenschutz

Datenschutzeinstellungen

Mediadaten

×

FinanzNachrichten.de

ABC New Media AG

KOSTENLOS - Im App Store

Anzeigen





Irgendwie scheint man sich nur am US Infogeschäft zu orientieren 😬. Das Ergebnis ist jedenfalls solide 👌