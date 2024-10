BASF verdient etwas weniger als erwartet - wird vorsichtiger für 2024

Marco_Berlin schrieb 24.10.24, 13:08

Dow Inc veröffentlicht Zahlen.





Sind besser als prognostiziert entsprechen aber denen des letzten Jahres. Also kein Wachstum kein großer Rückgang außer in einem Geschäftsbereich was aber mit einer defekten Anlage zu tun hatte die nicht produzieren konnte. USA und Kanada Geschäft ist gewachsen EU und China Geschäft nicht.



Könnte bei BASF ähnlich aussehen.