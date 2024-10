John Weiland kehrt als neuer Chief Commercial Officer zurück

Wien, 30.10.2024 (APA-ots) - In den letzten Jahren hat sich die Kommunalkredit Austria AG ( Kommunalkredit) zu einer profitablen Spezialbank im Bereich der Infrastruktur- und Energiefinanzierung im Nachhaltigkeitssektor entwickelt. Dadurch ist die Kommunalkredit ein wichtiger Partner für die grüne Energiewende in Europa. Um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen, hat die Kommunalkredit nun John Philip Weiland zum Chief Commercial Officer (CCO) ernannt, der für das Bank- und Marktgeschäft sowie Asset Management verantwortlich sein wird.

Weiland kehrt nach einer erfolgreichen, siebenjährigen Tätigkeit als Executive Managing Director und Head of Banking bei der Kommunalkredit zurück, wo er maßgeblich zum Ausbau und Wachstum der Bank beigetragen hat. Unter seiner Leitung erzielte die Kommunalkredit starke finanzielle Ergebnisse und hohe Kundenzufriedenheit. Zuvor war John Weiland knapp zwölf Jahre bei der Deutschen Bank in verschiedenen Senior-Positionen in Frankfurt und London aktiv, zuletzt als Head of Syndication Infrastructure & Energy Europe und Co-Head Illiquid Credit Sales DACH.



Hans Larsson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kommunalkredit, äußert sich zufrieden über die Rückkehr von John Philip Weiland: "Die Verpflichtung von John Weiland als CCO verstärkt das vorhandene Führungsteam und positioniert die Kommunalkredit gut für die bevorstehende strategische Ausrichtung. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang bei Sebastian Firlinger und Nima Motazed für ihr umsichtiges Management in den letzten Wochen seit der Neuorganisation des Vorstands bedanken."



"Unser gemeinsames Ziel ist es, die Kommunalkredit zu einem europäischen Champion für die grüne Transformation zu entwickeln. Mit dem neuen Vorstandsmitglied John Philip Weiland werden wir die richtigen Maßnahmen umsetzen, um die Kommunalkredit erfolgreich in die Zukunft als Finanzdienstleister zu führen" , erklärt Sebastian Firlinger, amtierender CEO der Kommunalkredit.



COO und CTO Nima Motazed ergänzt: "Wir haben ambitionierte Pläne für die Zukunft, insbesondere wenn es darum geht, Top-Talente für die grüne Transformation zu gewinnen. Wir haben die richtigen Leute und die beste Expertise, um mit unserem neuen Kollegen erfolgreich die Märkte zu bearbeiten."



"Ich freue mich darauf, in einer so bedeutenden Phase zur Kommunalkredit zurückzukehren" , so der neue CCO John Weiland. "Mit der Unterstützung unserer neuen Anteilseigner bei Altor freue ich mich darauf, gemeinsam mit unserem erstklassigen Team und meinen Vorstandskollegen das Wachstum in unseren Kernbereichen zu beschleunigen, innovative Finanzlösungen weiterzuentwickeln und außergewöhnliche Ergebnisse für unsere Kunden und Stakeholder zu liefern. Gemeinsam werden wir die Positionierung der Kommunalkredit als vertrauenswürdigen Partner im Infrastruktur- und Energiemarkt weiterführen und zugleich neue Chancen im Bereich Sustainable & Green Finance erschließen."



