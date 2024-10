innen kennt den Wert ihrer Immobilie (FOTO)

Berlin (ots) -



- Mehr als die Hälfte der Eigentümer:innen glaubt, dass der Wert ihrer Immobilie

in den nächsten 5 Jahren steigt (52 Prozent).

- Die Mehrheit (61 Prozent) würde das eigene Zuhause eher verkaufen als

vermieten.

- Eine professionelle Wertermittlung kann finanzielle Vorteile bei Verkauf oder

Anschlussfinanzierung sichern.



Eine eigene Immobilie gilt als eine gute Vermögenssicherung. Eigentümer:innen

zahlen in der Regel einen hohen Betrag und bedienen oftmals über eine lange Zeit

Kredite. Über den aktuellen Wert der eigenen Immobilie ist jedoch nur etwa

jede:r Zweite informiert. Das ergibt eine aktuelle Umfrage von ImmoScout24 und

https://www.immoverkauf24.de/ unter 1.550 Eigentümer:innen. Dabei kann sich eine

professionelle Immobilienbewertung sowohl bei der Anschlussfinanzierung als auch

beim Verkauf lohnen.





46 Prozent der Eigentümer:innen kennen den Wert ihrer Immobilie nichtNur etwas mehr als die Hälfte der Immobilien-Besitzer:innen haben den Wert IhrerImmobilie schon einmal schätzen lassen (54 Prozent). 46 Prozent geben an, dasnoch nie getan zu haben."Das eigene Zuhause hat einen Wert, der sich für viele schwer in einen konkretenBetrag umrechnen lässt", sagt Cinja Barck, Managing Director von immoverkauf24."Doch wer seine Immobilie professionell bewerten lässt, kann beim Verkauf oderder Anschlussfinanzierung fundierte Entscheidungen treffen und sich finanzielleVorteile sichern. Eine professionelle Immobilienbewertung übernimmt jedesMaklerbüro, das man bei immoverkauf24 findet."52 Prozent der Eigentümer:innen glauben, dass ihre Immobilie an Wert gewinnenwirdTrotz des Mangels an fundierten Wertermittlungen ist die Mehrheit überzeugt,dass ihr Wohneigentum in Zukunft an Wert gewinnen wird (52 Prozent). 38 Prozentgehen davon aus, dass der Wert ihrer Immobilie stabil bleibt, und nur 10 Prozentder Eigentümer:innen befürchten einen Wertverlust. Das ImmoScout24 WohnBarometer(https://www.immobilienscout24.de/wohnbarometer.html) zeigt, dass sich dieAngebotspreise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen seit der moderatenPreiskorrektur in der zweiten Jahreshälfte 2022 wieder deutschlandweitstabilisieren. Zuletzt, im dritten Quartal 2024, sind die Preise für Häuser undWohnungen in Deutschland um bis zu 2 Prozent gestiegen. ImmoScout24 erwartet fürdas kommende Jahr ebenfalls weiter steigende Preise - insbesondere für Immobilien in Metropolen,61 Prozent der Befragten würden das eigene Zuhause eher verkaufen als vermietenDie Mehrheit der befragten Selbstnutzer:innen würden ihr Zuhause, wenn sie es