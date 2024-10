Messe Düsseldorf startet neue internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Rückgrat der Energiewende: Neue Messe stellt intelligente Stromnetze in den

Mittelpunkt

- Erste GRIDexpo findet vom 28. bis 30. Oktober 2025 in Düsseldorf statt

- ZVEI als strategischer Partner: Zentralverband der Elektro- und

Digitalindustrie unterstützt neues Messeprojekt



Mit der GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze will die

Messe Düsseldorf GmbH erstmals in Deutschland eine übergreifende Plattform für

Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft anbieten. Die GRIDexpo findet

erstmals vom 28. bis 30. Oktober 2025 auf dem Messegelände Düsseldorf statt. Der

Zentralverband der Elektroindustrie ZVEI e.V. unterstützt das neue Messeprojekt

als strategischer Partner.







für die Zukunft der Stromnetze ins Leben. Wir bieten den Marktteilnehmern damit

einen perfekten Veranstaltungsrahmen, um ihre Lösungen, Technologien und

Angebote zur erfolgreichen Transformation der Stromnetze zu präsentieren.", sagt

Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf GmbH .



Das Gelingen der Klima- und Energiewende hängt maßgeblich von der

Leistungsfähigkeit der Stromnetze ab. Herausforderungen wie der Ausbau der

erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung des Verkehrs- und Wärmesektors

lassen sich nur durch den nachhaltigen Ausbau, die Modernisierung sowie die

Digitalisierung der Netzinfrastruktur bewältigen - vom Hausanschluss über die

Ortsnetzstation bis zur Höchstspannungsebene.



Neben neuen Anlagen und Betriebsmitteln für die Stromnetze sind dafür

intelligente Mess-, Steuer- und Kommunikationstechnik und digitale Tools für

Planung, Betrieb und Überwachung erforderlich. Gleichzeitig werden intelligente

Speicherlösungen, Lade- und Heiztechnologien sowie Hard- und Software für deren

optimierte Steuerung benötigt, um die Netze nachhaltig stabil betreiben zu

können.



Investitionen in Milliardenhöhe



Knapp 209 Milliarden Euro Investitionskosten veranschlagt die Bundesnetzagentur

bis 2037 allein für das Übertragungsnetz. Hinzu kommen 42,3 Milliarden Euro bis

2032 für den Ausbau der regionalen Verteilnetze. Insgesamt rechnet die

Regulierungsbehörde bis 2045 mit einer Summe von 450 Milliarden Euro - jährliche

Kosten von mehr als 20 Milliarden Euro allein für die Netzinfrastruktur. Hinzu

kommen erhebliche öffentliche und private Investitionen in steuerbare

Ladetechnologien, Speicher und Wärmelösungen. Eine Mammutaufgabe, die letztlich

nur durch einen gemeinsamen Kraftakt von Netzbetreibern, Hard- und Seite 2 ► Seite 1 von 2



