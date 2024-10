UBS: Rekordergebnis rasiert Erwartungen – Aktie auf höchstem Stand seit 2008!

Der Konzernumsatz lag bei 12,33 Milliarden US-Dollar und damit über den Erwartungen der Analysten von rund 11,78 Milliarden US-Dollar. Der Kreditgeber gab bekannt, dass er sein geplantes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar voraussichtlich im vierten Quartal abschließen wird und beabsichtigt, die Rückkäufe im Jahr 2025 fortzusetzen.

Die Bank sagte unterdessen, dass die Märkte im vierten Quartal weiterhin volatil sein werden, da "anhaltende geopolitische Konflikte und die bevorstehenden US-Wahlen Unsicherheiten schaffen, die sich wahrscheinlich auf das Anlegerverhalten auswirken werden".

Der Kreditgeber gab bekannt, dass er nun alle Kundenkonten der Credit Suisse, die von Luxemburg und Hongkong aus betreut wurden, in seine eigene Vermögensverwaltungsabteilung übernommen hat, nachdem er im März 2023 den staatlich unterstützten Konkurrenten übernommen hatte.

UBS gab außerdem bekannt, dass sie bis Ende 2024 voraussichtlich alle verbleibenden in Japan und Singapur ansässigen Konten der Credit Suisse übernommen haben und bis Ende 2025 alle in der Schweiz ansässigen Konten des Kreditgebers integriert haben wird.

Die Analysten von RBC bewerteten die Ergebnisse von UBS als "stark", wiesen jedoch auf anhaltende Unsicherheiten hin, die sich aus dem Status der Bank als potenziell zu groß, um sie scheitern zu lassen, und der Unterstützung durch "gute Ertragsdynamik und die Umsetzung der Fusionssynergien" ergeben.

Die sowohl in Zürich als auch in New York gelisteten UBS-Aktien profitieren von den Zahlen am Mittwoch und notieren höher. In Zürich klettern die Titel auf den höchsten Stand seit Mai 2008, kurz bevor der Kreditgeber im Zuge der globalen Finanzkrise eine Rettungsaktion der Schweizer Regierung erhielt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion